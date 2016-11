Reedel tutvustati meediale Eesti suusahüppekoondist, kelle liider Martti Nõmme teenis suvel Soomes lisaraha võsa lõikamisega.

23-aastane sportlane siiski tunnistab, et Soomes käik aitas pea negatiivselt lõppenud hooaegadest tühjaks teha. "Käisin seal ka, et saaks uue energiaga uuele hooajale vastu minna ning võimalikult palju endast anda, et enam selliseid hooaegu ei korduks nagu oli eelmine," sõnas Nõmme.

Tööga treenis ta palju ülakeha lihaseid, mida aga süüsahüppajatel vaja ei lähe. "Neid tuli ränga kaalujälgimisega maha võtta. Nüüd on kaal õnneks paigas. Lõpuks. See on tähtsamaid osasid suusahüpetes. Kui pole kaalus, pole mõtet võistlemas käia, sest palju meetreid läheb kaotsi."

Mida Nõmme rääkis treeningutest, süüsahüppajaid piinavatest rahaprobleemidest, eelseisva hooaja eesmärkidest ning olümpiamängudele pürgimisest, vaata juba Õhtulehe videost!