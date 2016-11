Eesti parima naismängija Anett Kontaveiti tenniseaasta on lõppenud ning ehkki see tõi ka palju pettumusi, vaatab 20-aastane piiga tulevikku positiivselt.

Aasta tagasi säilis veel võimalus mängida end Rio olümpiale. "Eks ikka arvasin, et on võimalik ja lootsin. Natuke valus oli, et sinna ei jõudnud, sellest tuli üle saada. Olümpia tähtsus tennisemaailmas pigem tõuseb, sest see on eriline, iga nelja aasta tagant toimuv võistlus," rääkis Kontaveit Õhtulehele antud videointervjuus.

"Olen praegu meelestatud küllalt positiivselt. Aasta tõi valusaid kaotusi, samas ka magusaid võite ja häid turniire. Kõige rohkem olen rahul sellega, et minu mäng on erinevates aspektides paremaks läinud."

Aasta magusaimateks võitudeks peab noor eestlanna Sara Errani, Dominika Cibulkova, Caroline Wozniacki üle saaduid. "Kaks pool- ja paar veerandfinaali jõudmist WTA turniiridel pole pahad. Kõige valusamad olid Wimbledoni, USA Openi, samuti Prantsusmaa lahtistel saadud napid kaotused tugevatelt mängijatelt. Ma ei lähe ühtegi mängu kaotama. Just suurtel turniiridel on napid kaotused eriti valusad – ehk suudan järgmisel aastal need mängud enda poole pöörata," vaatab Kontaveit lootusrikkalt 2017. aasta poole.