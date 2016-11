Mees ja naine lähevad pulma-aastapäeva tähistama. Autojuhiks on ämm. Pärast tublit kiiruseületamist hakkab politsei neid jälitama. Seepeale ütleb ämm vihastades:

"Ma teadsin seda. See juhtub alati just siis, kui ma sõidan varastatud autoga."