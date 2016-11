Rapla Avise korvpallimeeskond kaotas reede õhtul Eesti meistriliiga liidrite heitluses kindlalt Tartule 66:96. Rapla peatreener Aivar Kuusmaa ütles pärast mängu, et tiimi olukord pole praegu kiita.

"Tartu Ülikool on praegu motiveeritud. Arvan, et neil on ka piisavalt materjali, kellega treeningtööd läbi viia ja ka kogenud mängijad. See maksis täna ja nagu ütlesin pärast Audentese mängu, siis meie vanker veereb praegu allamäge," sõnas Kuusmaa pärast mängu.

Juhendaja tõdes, et suures kaotuses mängis rolli valitud kaitsetaktika. "See ei toimunud, kuna valisin vale taktika ja mehed ei mänginud nii nagu tahtsin. Teisel poolajal vahetasime taktikat ja toimis vähe paremini. Vahe, kas ta päris 30 silma on, aga meil on praegu sellesmõttes rasked ajad, et ei saa viis-viie vastu mängida."

