Eesti parim naistennisist Anett Kontaveit vaatab tulevikku optimistlikult, sest aasta teine pool on toonud positiivseid märke.

"Aasta lõpp on olnud positiivne. Olen oma mängus täheldanud arengut ja sellelt on hea edasi minna. Minu mäng on erinevates aspektides läinud paremaks," hindas vahepeal maailma edetabelis saja parema sekka kuulunud, kuid praegu 109. kohal asuv Kontaveit.

Ta nentis, et aasta tõi valusaid kaotusi, aga ka häid võite ja turniire. Magusaimateks võitudeks peab noor eestlanna Sara Errani, Dominika Cibulkova, Caroline Wozniacki üle saaduid. "Kaks pool- (kevadel Monterreys ja sügisel Guangzhous – toim) ning paar veerandfinaali jõudmist WTA turniiridel pole pahad. Kõige valusamad olid Wimbledoni, USA Openi, samuti Prantsusmaa lahtistel saadud napid kaotused tugevatelt mängijatelt. Aasta oli väga õpetlik ja kasulik. Ma ei lähe ühtegi mängu kaotama. Just suurtel turniiridel on napid kaotused eriti valusad – ehk suudan järgmisel aastal need mängud enda poole pöörata," vaatab valgepallur lootusrikkalt 2017. aasta poole.

Kõik neli suurturniiri tõid kohe avaringis väga tugeva vastase. Aasta alguses Austraalias tuli tunnistada toonase maailma kolmanda reketi Garbine Muguruza (Hispaania) 6:0, 6:4 paremust, edasi andis ta aga kõigile vastastele väga kõva lahingu. Prantsusmaal jäi eestlanna Venus Williamsile alla mõlema seti kiires lõppmängus, Wimbledonis ja USAs aga maailma teise-kolmanda kümne mängijatele pikkades kolmesetilistes lahingutes.