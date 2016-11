Eesti parim rallipiloot Ott Tänak on hooaja viimasel WRC etapil kahe päeva järel jätkuvalt kaheksandal kohal.

Kui reede oli Tänakul väga sündmusterikas - piruett ning politsei poolt peatamine -, siis laupäev möödus veidi rahulikumalt. Päeva esimesel, 50,8 km katsel, sai eestlane kirja paremuselt viienda aja, ning teisel kaheksanda.

Laupäeva kolmandal ja kokkuvõttes ralli 14. kiiruskatsel sai eestlane kuuenda koha, järgmisel kaotas ta võitjale 40 sekundit ning sai üheksanda aja. Tänak lõpetas üheksandana ka 16. ja 17. kiiruskatse ning päeva viimasel sai ta kümnenda koha.

Juba pärast 13. kiiruskatset kurtis Tänak ametlikule ralliraadiole, et täna on liiga kuum. "Ma üritan, aga me ei saa midagi täna teha," sõnas eestlane. Pärast 15. katset kurtis Tänak veel rohkem: "Autos on nii palav. Tundub nagu oleksime saunas."

Enne viimast päeva hoiab Tänak kaheksandat kohta ning jääb liidrist Andreas Mikkelsenist maha 2,19,9. Eestlase ees püsib seitsmendal positsioonil Eric Camilli, keda on Tänakul pühapäeval raske püüda, sest ta edu on 58,2 sekundit.