Ameerika üliõpilasliiga NCAA kõrgemais divisjonis mängiv Maik-Kalev Kotsar tegi möödunud ööl noore karjääri parima esituse, aidates South Carolina Gamecocksi suure 92:50 võiduni South Carolina State'i korvpallimeeskonna üle.

Eestlane alustas algrivistuses ning viibis platsil kokku 23 minutit. Selle ajaga kogus ta 15 punkti ja seda veel perfektse tabamise juures - kõik väljakult sooritatud seitse viset läbisid korvirõnga. Samuti korjas ta ka neli ründe- ja neli kaitselauapalli ning blokeeris kaks vastaste viset.

Gamecocks on hooaega alustanud suurepäraselt. Nelja mänguga on tunnistatud ainult võite, kuid järgmisena vastu tulev Michigani ülikool on juba natukene kõvemast puust.