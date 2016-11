Portugali jalgpalliliit avaldas eile oma Facebooki lehel video, mis filmiti 10. juulil rahvuskoondise riietusruumis paar minutit pärast triumfi EMil, kus kapten Cristiano Ronaldo annab väga emotsionaalse kõne.

"Ma tahan tänada sedameest siin," sõnas Ronaldo ja näitab peatreener Fernando Santose peale. "Esiteks - temata poleks olnud see kõik võimalik. Teiseks - kõigile mängijatele ja abimeestele. Keegi ei uskunud Portugali, aga me tegime selle ära."

Särgita Ronaldo jätkas: "Ma olen väga õnnelik, see on mu elu kõige õnnelikum päev. Unustage individuaalsed trofeed ja Meistrite liiga. See, praegu, on mu elu kõige õnnelikum moment. Ma olen juba kolm-neli korda nutnud. Mu vend käskis mul maha rahuneda ja ma vastasin talle: "Hugo, ma ei saa."

Vannun südame põhjast ja oma poja elu nimel, et olen väga, väga, väga õnnelik. Võin seda öelda 100 korda. Mul puudus see tiitel. Aitäh kõikidele mängijatele, abimeestele ja sulle, treener.

Mind puudutas teie kõigi uskumus. Südame põhjast olen tõeliselt õnnelik. Väärime seda. Meil on nüüd koht Portugali ajaloos. Oleme esimene meeskond, kes selle saavutas."