Meil oli aga täielik kontroll ning jätsime väravavõimalused kasutamata. Ja kui sa seejärel lased endale hilise värava lüüa, siis see tundub nagu kaotus."

"See oli järjekordne kaotus," teatas portugallane esimese emotsioon pealt. "Kui sul on halb päev või mängid hea võistkonnaga nagu Arsenal võrdselt siis pole viik halb tulemus.

Esimesel poolajal andmata jäänud penaltit Mourinho eriliselt kommenteerida ei taha. "Kohtunik on hea. Ta on üks neist tegelastest, kes annab sulle alati positiivse tunde ning ei ürita kunagi silma paista. Mul ei jäänud halba maiku suhu."

Ühest küljest jäi portugallasest treener mänguga rahule, kuivõrd tagasi oli platsil Phil Jones ning kiita sai ka Marcos Rojo. Samuti pakkus rõõmus see, et keskvälja suudeti kontrollida ning võimalusi luua.

Teisalt on 53-aastane portugallane pettunud. "Mul on kahju mängijatest ja fännidest - tegelikult asjad toimivad, empaatia on hea, meid toetatakse aga lihtsalt tulemust ei tule.

Ma tean, et möödunud hooajal lahkusid inimesed staadionilt enne kohtumise lõppu isegi siis, kui meeskond juhtis. Fännid ei olnud rahul selle jalgpalliga, mida meeskond näitas. Tänavu oleme me viigistanud kolm järjestikkust mängu: inimesed pole tulemusega rahul, aga nad naudivad meie mängu ja toetavad meid."