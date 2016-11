Barcelona jalgpallimeeskond andis taaskord koduses Hispaania kõrgliigas punkte ära, kui koduväljakul ei suudetud üle mängida Malaga meeskonda.

Luis Enrique pidi täna läbi ajama ilma oma kahe tähtmängijata. Kui Luis Suarezel on kerge vigastus, siis Messit tabas haigus, mis ta mängust kõrvale jättis.

Ühtekokku 26 pealelööki teinud Barcelonal ei õnnestunudki Malga väravat lahti muukida, vaatamata sellele, et 68. minutist oldi Diego Llorente punase kaardi järel ühe mängijaga enamuses. Seitsmendal lisaminutil teenisid külalised ka teise eemaldamise, kui toorutses Juan Carlos.

Valitsev meister on tänavu 12 vooruga kirja saanud juba kaks viiki ning sama palju kaotusi. Vaatamata sellele hoitakse tabelis teist kohta Madridi Reali järel, kellel on täna õhtul Atletico Madridi vastu peetava mänguga võimalik edu kasvatada 4 punktile.