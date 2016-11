"Selver on väga hea ja tugev võistkond, kellel on korralik sidemängija. Meil oli vaja neid serviga suruda, et anda endale blokikaitse mängimise võimalus. Midagi lihtsat me neile ei kinkinud, sest kui suutsime servi korralikult üle lüüa, oli see vastastele ohtlik," sõnas Tartu meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp.

"Tartu meeskond servib hästi, aga suutsime ära kannatada hetked, kus meil oligi raske. Andsime endale aru, et tegemist oli vastaste hea sooritusega ja ei võtnud vastuvõtul tekkinud vigu muusse mängu kaasa," selgitas Selveri juhendaja Rainer Vassiljev.

Samuti oli üks võtmekohti kahe mehe duell - Bigbank Tartu põhipommitaja Bradley Robert Gunter on 109 punktiga Credit24 Meistriliiga resultatiivsuse edetabeli tipus. Selveri ametikaaslane Lincoln Williams on 90 punktiga viies.

Mõlemad peatreenerid rõhutasid diagonaalide duelli kommenteerides aga selgelt põhimõtet: võidab võistkond. "Kokkuvõttes ei oma tähtsust, kas Brad teeb hea või halva mängu. Oluline on see, kui hea on võistkonna nõrgim lüli. Täna võitis Williamsi võistkond, järelikult võitis duelli ka Williams," lausus Lüütsepp.

"Igal mängijal on võistkonnas omad rollid. Hästi oluline on see, kuidas võistkond tervikuna mängib. Tänase matši võitis selgelt terve võistkond," lisas Vassiljev. Willamsilt täna 20, Gunterilt 23 punkti.

Diagonaalründajate kõrval tõid kahekohalise punktisumma kolm Selveri pallurit. Vägeva partii tegi keskblokeerija Siim Ennemuist, kelle arvele jäi 14 punkti. Temporündaja sai kõvasti tööd, lüües 16 tõstest punktiks kümme. Lisaks kaks punkti bloki ja serviga.

Poolfinaalseeria korduskohtumiseks on Selver tänase võiduga kindlustanud endale vähemalt kuldse geimi. Edasipääseja selgitamiseks tuleb see mängimisele juhul, kui Tartu võidab 30. novembril toimuva kohtumise 3:0 või 3:1. Kõik teised skoorid viivad finaali pealinna meeskonna.

Kordusmäng peetakse 30. novembril Audentese spordihoones.