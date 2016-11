Kelly Sildaru on viimastel nädalatel treeninud Eestis, tuleval nädalal on neiu aga sõitmas USA-sse, et valmistuda tulevaks Dew Touriks.

Möödunud aastatel on Kellyl pea ainsaks probleemiks olnud tema kehakaal, mistõttu ei saavutanud ta hüpetele minnes piisavalt kiirust. Tänavu tundub, et seegi mure on sisuliselt lahendatud.

"Viimasel ajal olen ka kasvanud palju. Vähemalt kõik räägivad seda, kuigi ma ise sellest aru ei saa. Samuti on kaalu juurde tulnud ja ma loodan, et sellega tänavu nii suuri probleeme ei tule kui mullu," sõnas 14-aastane sportlane ERR spordiportaalile.

"Ameerikas oleme kaks nädalat enne Dew Touri ja seal tahaksin lihvida neid asju, mida saaksin võistlustel kasutada," tutvustas Sildaru oma lähiaja plaane.

Lisaks Dew Tourile ootab neiut jaanuari ees X-Mängudel tiitli kaitsmine. Samuti on kavas juunioride MM ning mitmeid muid võistlusi.