Hommikutundidel tõmmati Austraalias joon alla tänavusele autoralli WRC hooajale, kui võidule kihutas Andreas Mikkelsen ning Ott Tänak lõpetas seitsmendana.

Viimasele päevale läks Tänak vastu kaheksandal positsioonil ning jätkas sarnases tempos ka täna. Seitsmendale kohale tõstis eestlase Eric Camilli katkestamine 21. kiiruskatsel. Võistluse lõpuks kogunes Eesti parimal rallisõitjal kaotust võitjale 3 minutit ja 4 sekundit.

"Loomulikult on see olnud suurepärane aasta, oleme DMACK rehvidega teinud suure arengu. Meil olid üheskoos mõned toredad võidud, aga samuti ka suured kaotused. Ma olen tänulik - nad on teinud head tööd. Vaatame, mida tulev aasta toob. Ootan seda väga," teatas Tänak pärast selle hooaja viimast pingutust.

Kui enne Austraalia rallit soovisid sarjast lahkuvad Volkswageni bossid hooaega pauguga lõpetada, siis see ka õnnestus. Kaksikvõidu võtsid just nende piloodid - parim Mikkelsen ning kohe tema järel maailmameister Sebastian Ogier.

Kõigi 13 etapi kokkuvõttes teenis Ott Tänak 88 punkti, mis annab talle 8. positsiooni. Juba varasemalt oli endale neljanda järjestikuse meistritiitli taganud Sebastian Ogier, talle järgevad Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen.