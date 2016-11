Eesti jalgpallikoondis pidas eile Kariibidel oma esimese kohtumise, kui viigistas 1:1 FIFA edetabelis 73. kohal asuva Saint Kitts ja Nevisega.



Meie aja järgi varajastel hommikutundidel peetud mängu asusid vastased 10. minutil Devaughn Ellioti väravast juhtima, kui karistuslöögist tulnud pall võttis ootamatu rikošeti. Viik saabus 42. minutil, mil oma koondisekarjääri esimese värava lõi Rauno Sappinen, teatab EJL kodulehekülg.



Debüüdi Eesti koondises tegid Janar Toomet ja Pavel Dõmov, kes mõlemad sekkusid pingilt.

"Nende üllatav treenerivahetus vahetult enne kohtumist muutis ka vastaste mängu ülesehitust. Tavaliselt olid nad mänginud 4-4-2 süsteemis, kuid täna vajusid nad päris kiiresti kaitsesse, kus nad olid viie mehega. Võib-olla võrdleksin vastast Gibraltariga, kes oli kaitses ja panustas kiiretele kontrarünnakutele,“ kirjeldas Martin Reim vastast.



"Kuigi omasime avapoolajal palju palli ja initsiatiivi, siis ei leidnud me viimasel kolmandikul õigeid lahendusi, et ohustada vastase väravat. Üritasime mängida liialt läbi keskvälja. Teine poolaeg oli parem, kuna hakkasime äärest teravamaid tsenderdusi andma," lisas ta.



"Halb oli see, et tegime mängus mitmeid rumalaid vigu, millest vastased said häid kontrarünnakuid. Kuna nad olid kiired, siis tekkis ka palju ärevaid momente, kaasa arvatud avapoolaja (vastastele värava toonud) trahvilöök.



Positiivne oli see, et mängijad ei kohkunud väravast ära ning võtsid kiiresti uuesti initsiatiivi. Poolaja lõpu poole suutsime ka pika sisseviske järel värava lüüa – Rauno "Sappinen" oli õige mängija õiges kohas.



Kokkuvõttes võib öelda, et kuigi nägime mängus ka häid asju, siis ei ole rahul, et oleme nii haavatavad mitmes momendis. Kindlus nii keskel kui ka taga peaks olema parem. Samuti jäi puudu kvaliteedist ründefaasis, kus oleks keegi võinud individuaalselt vastase üle mängija ja ohtu tekitada," lausus Reim.



Järgmiseks vastaseks on Antigua ja Barbuda (FIFA edetabelis 82. kohal), kellega ollakse vastamisi kohaliku aja järgi 22. novembril kell 19 (Eesti aja järgi 23. novembril kell 01 öösel).