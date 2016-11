Tänavuseks hooajaks Saksamaa kõrgliigasse tõusnud Leipzigi meeskond on pärast 11 mänguvooru Bundesliga kindel liider. Dortmuni peatreener Thomas Tucheli arvates pole võimatu, et asjad nii jäävadki.

"Leipzig ei ole mingisugune hetkeline sähvatus. Neid peab võtma vägagi tõsiselt," sõnas Tuchel.

Ta lisas: "See on võrreldav möödunud hooajal Inglismaal toimunuga, kui Leicester oli tõeline fenomen. Leipzig on samasuguseks asjaks võimeline. Näen potentsiaali iga mänguga üha rohkem."

Bundesliga uustulnuk on 11 vooruga kogunud 27 punkti, edestades kolmega Müncheni Bayernit. Dortmund kolmandana jääb maha juba 6 silmaga.