Siim-Sander Vene koduklubi Nižni Novgorod pidas täna VTB-liigas oma seitsmenda kohtumise, kui võõrsil tuli 84:90 alla vanduda Himkile.

Eesti koondise ääremängija sai kohe esimestest minutitest hästi minema, kui avaveerandil tõi ilmeksimatult tabades 11 silma. Viimasele kümnele minutile vastu minnes oli Vene arvel juba 23 punkti.

Seejärel suurt koormust saanud ääremängija veidi väsis ning rohkem skoori ei teinud, kuid oli sellest hoolimata kindlalt üleplatsimees. Lõpuks visked väljakult 18/9, sealjuures kolmesed 8/3. Nädal tagasi peetud mängus viskas Vene 27 punkti.

Himki resultatiivseim oli E. J. Rowland, kes panustas võitu 17 silmaga.

Nižni on nüüd teeninud seitsmest mängust vaid ühe võidu, mis pärineb kohtumisest Kalev/Cramoga. Sellega edestatakse vaid võiduta püsivat Parmat. Meeskonnal on selgelt probleemi kaitsega, kuivõrd alla 90 punkti (81) on hoitud vaid eestlased.