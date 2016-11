Eesti jalgpallikoondis tegi möödunud öösel võõrsil 1:1 viigi Kariibi mere saareriigi Saint Kitts ja Nevisega. 41. minutil Eesti viigi- ja oma koondisekarjääri esimese tabamuse löönud Rauno Sappinen mänguga rahule ei jäänud.

"Väga kripeldab, et me ei suutnud võita. Kohati olime palliga liiga aeglased ja võtsime liiga vähe riske. Kindlasti oli ka häid nüansse, aga üldine emotsioon on ikkagi kripeldus. Mäng jäi ümmarguseks. Pidanuksime edurivis mehi rohkem üks-ühele ette võtma, aga otsustasime söödu kasuks ja nõnda oli vastasel lihtsam," rääkis Sappinen.

Oma väravat kirjeldas FC Flora poolkaitsja nii: "Meil oli kasutada pikk aut ja pall põrkas õnnelikult Artjomile (Dmitrijev – toim), kes nägi, et olen täiesti vaba. Löök õnnestus. Esimene värav koondises, väga erilise tähendusega individuaalselt. Momente on ennegi koondises olnud, kus pidanuks ära lööma, aga nüüd lõpuks õnnestus."