86aastase Ecclestone'i arvates tekitaks kaks 40-minutilist võidusõitu fännide seas suuremat huvi ja ning motosari tõmbaks ligi uusi huvilisi. "Tähelepanuvõime on inimestel vähenenud ja paljud spordialad otsivad viise mänguaja lühendamiseks," sõnas britt ajalehel The Sunday Times.

Ecclestone'i idee kohaselt jääks nädalavahetuse algus samaks: reedel ja laupäeval sõidaksid piloodid kokku kolm vabatreeningut. Laupäevane kvalifikatsioon otsustaks aga paremusjärjestuse pühapäeva esimeseks sõiduks, mille tulemuste põhjal pannakse omakorda paika teise sõidu stardirivi.

Vormel 1 juhi arvates muudaks see ka võistlused põnevamaks, aga ta pole kindel, kas nii radikaalseks pöördeks ollakse valmis. "Ma ei tea, kas meil on piisavalt julgust, et nii suur muutus vastu võtta. Praegu on rasked ajad ning kindlasti tasub sellele mõelda.