Jalgpalli maavõistlust Saint Kitts ja Nevis - Eesti. (EJL)

Esimest korda pärast 2011. aasta septembrit õnnestus Eestil võõrsil endast FIFA edetabelis kõrgemal paikneva riigiga mängides kaotust vältida – kas see lohutab? "(Muiates) Jube suur lohutus! Kariibidele tulles oli jutt, et võitma ja võitma, aga eilse 1:1 järel tõden, et arvestades asjaolusid polnud põhjust, miks me pidanuks vastasest üle rullima. Jah, FIFA edetabel on aegajalt küsitav ja kindlasti ei peaks Saint Kitts ja Nevis meist 50 kohta eespool olema. Ent kuigi on tegu Kariibi mere väikesaarega, siis jalgpalli nad mängida oskavad. Muidu oleksid nad edetabelis 150. või 200. koha kandis," lausus Reim.

Eesti koondis tähistab 1:1 väravat.

Brent Lepistu mängus Saint Kitts ja Nevise vastu.

Eesti keskpoolkaitses rassis 90 minutit 23aastane Brent Lepistu, kes oli seni koondises mänginud 55 minutit. "Brentil on vaja mänge, kus tempot enam kui küll. Vastane vajus küll kaitsesse, aga ümberringi saartelt kasvab ju rohkesti sprintereid ning kiirus on neil lihas ja luus olemas. Kontraid tuli jõuliselt.

Mängu ülesehitamise poole pealt oli Lepistu tubli. Viimased 20 minutit olid tal raske – rumalad vead ja pallikaotused tulid sisse. Aga see on mõistetav. Kui ta neid mänge saab mängida, siis eks näis, kuidas areng toimub. Palliga pool on hea ja platsi ta näeb," sõnas Reim.

Sarnaselt Lepistule teisipäevases U23 koondise mängus Inglismaa C-koondise vastu hea partii teinud Pavel Dõmov sekkus Saint Kitts ja Nevise vastu 61. minutil, kui asendas ründava keskpoolkaitsja positsioonil Sergei Mošnikovi. "Pavel sekkus aktiivselt. Kuna ründefaasis osavust ja ettearvamatust hakkas nappima, sest Sappinen ja Mošnikov olid teise poolaja keskel surnud, tuli tuua uusi käike. Dõmov esines ilusti ja on kindlasti mängija, kes saab järgmises mängus suurema võimaluse. Peame ju koormust jagama," rääkis Reim ja kiitis ka teist debütanti Janar Toometit, kelle sekkumine oli "ründefaasis hea ja otsustav".