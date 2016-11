"Väga vabalt võib juhtuda, et Mercedes ja Ferrari lähevad sarajst minema, aga aus olles, kui võidusõidud lähevad paremaks, siis see ei pruugi nii jube ollagi," rääkis Ecclestone.

"Peame eeldama, et mõned tiimid lahkuvadki. Mercedes võib seda teha siis, kui neile sobib. Sarnast asja on teinud Honda, BMW ja Toyota. Nad lahkuvad siis, kui F1 on teinud nende töö ära."

Singapur pole enam linn lennujaamaga, kust kuhugi lennata. Nüüd nad usuvad, et eesmärk on täidetud ja sellepärast seda enam ei soovi," sõnas Ecclestone.

Ecclestone on samuti mures, et Singapuri GP võib sarjast lahkuda. "Vaadake, mida oleme Singapurile teinud. Jahh, Grand Prix korraldamine nõuab väga palju raha, aga meie oleme neile väga palju raha vastu andnud."

Leping Singapuri GP-ga kehtib 2017. aasta lõpuni, kuid ka järgmise hooaja kohta on veel küsimärke. "Anname endast kõik, et Kanada võidusõit jääks kalendrisse. Brasiiliaga üritame sama teha, aga see on veel raskem. Hockenheimi ja Saksamaaga - me ei saa nendele raha maksta, sest muidu peaksime rahastama ka kõiki teisi Euroopas sõidetavaid etappe."