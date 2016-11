Moskva CSKA korvpallimeeskond tegi enne hooaja algust väga kahemõttelise teo, kinkides kevadel Euroliiga Final Fouri mänge külastanud fännidele medali ja tunnistuse "Berliini võtmise eest". Kui aga ajalugu meenutada, siis vallutasid Nõukogude Liidu väed Berliini teatavasti 1945. aastal…

Medal tekitas Venemaal niisugust vastukaja, et CSKA president Andrei Vatutin esines meedias avaliku selgitusega: "Mälestusmedali idee tekkis meil juba 2008. aastal ning siis võtsid fännid medali "Madridi võtmise eest" vaimustusega vastu. Nüüdki oli Berliin kõigest linn, kus Final Four peeti, see medal tähistab ainult positiivset korvpallisündmust. Tahan kriitikutele meenutada, et CSKA on alati rõhutanud oma seost Nõukogude ja Vene armee ja selle ajalooga ning suhtub sõdurite mälestusse austusega."

Venemaa spordiminister Vitali Mutko toetas CSKA aktsiooni, märkides, et Vatutin on loominguline klubijuht, kes kindlasti ei tahtnud kellegi tundeid haavata.