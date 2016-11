Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 21. novembri valik.

Möödunud nädala pluss | Eesti meeste võrkpallikoondise alagrupivastasteks järgmise sügise EM-finaalturniiril loositi korraldaja Poola, maailmaliiga tänavuse võitja Serbia ning Soome. Loos on karm ja edasipääsu püüdmine suur väljakutse. Aga samas on kogu kompott ikka väga vägev – Eesti saab jõudu proovida maailma absoluutse tipuga ning mängupaika Gdanskisse on üpriski lihtne jõuda.

Eeloleval nädalavahetusel algab murdmaasuusatamise MK-sari. (JEAN-PIERRE CLATOT)

Möödunud nädala miinus | Eesti suusatajate kohta on rääkida üks hea ja üks halb uudis. Hea uudis: alaliidu ja Team Haanja lahkarvamused MK-sarjas osalemist võimaldava lepingu osas on lahenemas ning startimata meestel ilmselt Kuusamos ei jää. Halb uudis: kui juriidikas on suusamehed suve jooksul tugevamaks muutunud, siis suusatamises paraku mitte, nagu näitasid nädalavahetusel Soomes peetud katsevõistlused. Murdmaas on oodata järjekordset tusameele talve.

Eesti jalgpallikoondis kohtub teisipäeval võõrsil Antigua ja Barbudaga. (Alar Truu)

Alanud nädala ennustus | 40% on tõenäosus, et Eesti jalgpallikoondis alistab teisipäevases maavõistluses Antigua ja Barbuda meeskonna. Nagu näitas laupäevane 1:1 viik Saint Kitts ja Nevisega, pole Kariibi mere tiimid abitud saakloomad. Loodetavasti on Sinisärgid võistlusreisi teiseks mänguks oludega paremini kohanenud. Kergeks soosikuks saab Eestit lugeda, enamat mitte.