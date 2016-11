"Väga kripeldab, et ei suutnud võita. Kohati olime palliga liiga aeglased ja võtsime liiga vähe riske. Kindlasti oli ka häid nüansse, aga üldine emotsioon on ikkagi kripeldus. Mäng jäi ümmarguseks. Pidanuksime edurivis mehi rohkem üks-ühele ette võtma, aga otsustasime söödu kasuks ja nõnda oli vastasel lihtsam," rääkis 41. minutil Eesti viigivärava löönud Rauno Sappinen.

"Kariibidele tulles oli jutt, et võitma ja võitma, aga 1:1 viigi järel tõden, et arvestades asjaolusid polnud põhjust, miks me pidanuks vastasest üle rullima. Jah, FIFA edetabel on aegajalt küsitav ja kindlasti ei peaks Saint Kitts ja Nevis meist 50 kohta eespool olema. Ent kuigi on tegu Kariibi mere väikesaarega, siis jalgpalli nad mängida oskavad. Muidu oleksid nad edetabelis 150. või 200. koha kandis," rääkis Reim.

Kui 1:8 kaotusega päädinud MM-valikmängus Belgiaga oli Eesti meeskonna tahtejõud väike ja võitlusvaim nõrk, siis sedapuhku Reim antud vallas etteheiteid ei teinud: "Tahtmisele pole midagi ette heita. Hooaja lõpus on ju kutid viimase piiri peal ning pärast pikka reisi suures palavuses joosti ja võideldi – poisid andsid kõik, mis sees oli. Suures plaanis oli sarnasusi Gibraltari-mänguga (4:0 võit oktoobri alguses – toim), aga seekord polnud piisavalt oskusi ja kvaliteeti, et vastase tihedatest liinidest läbi murda."

Eesti rõõmustamas Rauno Sappineni värava üle. (EJL)

Tingimused olid Eesti meeskonna jaoks keerulised, aga nende kaela ei soovinud Sappinen pettumuse valmistanud tulemust ajada. "Mida aeg edasi, seda lihtsamaks läks – organism harjus suure kuumusega ära. Vahepeal, kui vihma sadas, oli plats parem, aga üldiselt ikkagi kuiv, künklik ja auklik – söötu oli seal keeruline mängida."

Eesti koondise Kariibi mere tuur jätkub homme mänguga Antigua ja Barbuda vastu. Reimi sõnul on koosseisus oodata päris palju muudatusi. "Mõlemal poolajal tehti 25 minuti järel joogipaus. Meie meestel särgid tilkusid, sest vedelikukadu on siin kliimas suur. Selge see, et tuleb värskeid jalgu platsile panna. Karl Möölil, Trevor Elhil, Pavel Dõmovil, Martin Milleril ja Janar Toometil on hea šanss alustada, aga lubadusi veel anda ei saa," sõnas Reim.