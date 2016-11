Eesti politsei tahab trellide taha saata Ontika mõisniku, Soome mäesuusakuulsuse Kalle Palanderi (39), kuna tal on tasumata kiiruse ületamise eest määratud trahvid, vahendab Põhjarannik.

Palander ostis oma naisega Ontika mõisa 2011. aastal ning asus toona seda usinalt remontima. Nõnda käis ta tihti Eesti ja erinevate võistluspaikade vahelt, jäädes lennujaama kiirustades ka vahele - 2011. aastal kihutas ta suisa 151 kilomeetrise tunnikiirusega.

Nüüd on trahve aga veelgi kogunenud ning soomlasel on Eesti karistusregistri andmetel kolm maksmata trahvi kogusummas 480 eurot. Kõik need on saadud kiiruse ületamise eest, mis näevad ette karistust, kui ületamine jääb vahemikku 21-40 km/h. Arvestades Palanderi maksmata trahve, peaks ta nende asendamisel arestiga trellide taga istuma 12 päeva.

Refereeritud artikli täistekst Põhjarannikus.