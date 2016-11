Cristiano Ronaldo tähistas oma kübaratrikki laupäeval Madridi Atletico vastu uuel moel, kui jõllitas ossiküki poosis kaamerasse, andes mõista - "Mina olen maailma parim!"

Nagu alati, saavad internetitrollid sellest hoogu ning nõnda saab Twitteris taas nautida lõbusaid pilte, mida Ronaldo selles "mõtisklevas poosis" veel teha saaks!

Cristiano Ronaldo's new goal celebration is trolled by meme-makers https://t.co/6CA9kJtRCx pic.twitter.com/VUCCToH4SY

Ronaldo's seated celebration was too good to pass up! pic.twitter.com/wdLNxo04dB

If silencing the haters is an art, then Ronaldo is the Picasso of it... pic.twitter.com/bX7WGY90mW