Austraalia MM-ralli lõppedes toimus Sydneys ka pidulik auhinnagala, kus Ott Tänakule anti kaks auhinda - saarlane kuulutati WRC aasta piloodiks ning ka mälestusväärseima hetke (Michelin Magic Moment) laureaadiks!

Sydney Gala - Driver of the Year winner @OttTanak - overwhelming support for the Estonian and presented by WRC Promoter MD Oliver Ciesla