Jutud Cristiano Ronaldo omasooiharuse üle ei vaibu. Nõnda juhtus ka pärast kahe Madridi gigandi Reali ja Atletico mängu, kus Ronaldo tegi kübaratriki, kui portugallane isegi tunnistas, et ta on gei.

Pärast mängu läks portugallane pusklema Atletico poolkaitsja Kokega ning hispaanlane kostitas Ronaldot ka karmimate sõnadega. Hispaania raadiojaama Cadena Cope väitel on nende käes materjal Madridi Reali riietusruumis räägitust:



Ronaldo: Koke kutsus mind pedeks

Meeskonnakaaslane: Mida?

Ronaldo: Sa oled pede, ta ütles

Meeskonnakaaslane: Ta ütles seda sulle?

Ronaldo: Ma ütlesin talle, et kui me Madridis näeme, siis näed, mida ma teha suudan

Meeskonnakaaslane: Mida sa temaga teed?

Ronaldo: Mitte midagi. Mida ma teha saan?

Teine meeskonnakaaslane sekkub jutuajamisse: Kes seda ütles?

Ronaldo: Koke, ta kutsus mind pedeks. Ma ütlesin talle: Jah, olen pede, aga rikas, t*****a.