"Samuti võtsime vastu otsuse korraldada esimest korda liiga ajaloos tähtede mäng. See peetakse 11. veebruaril Sotšis. Tegemist on suure projektiga, sest hommikust saati toimub meistriklass noortele, seejärel meie noorte- ja üliõpilasliiga vaheline tähtede mäng. Ei puudu pealtpaneku- ja kolmepunktivisete võistlus," loetles Ühisliiga tegevjuht.

Tänavu osaleb 13 meeskonda, millisena näeb Korstin aga Ühisliiga tulevikku? "Tegelikult pidi mängima 14 võistkonda, kuid Volgogradi Krasnõi Oktjabrit tabasid raskused ja nad astusid kõrvale. Liiga optimaalse suurusena näeme edaspidi 14-16 meeskonda. Rohkem mitte, sest Euroliigas peetakse varasemast rohkem mänge ning selles sarjas osalevate meeskondade mängukoormus muutuks muidu liiga suureks," vastas Korstin.

Venemaa klubide arv püsib suhteliselt stabiilsena, aastate jooksul on ära kukkunud teised riigid - varem on Ühisliigas esindatud olnud Leedu, Ukraina, Poola, Tšehhi, Soome, Gruusia. "Leedu ja Ukraina klubid on eemale jäänud poliitilistel põhjustel. Näiteks Leedus on küll meeskondi, kes tegelikult tahaksid meie sarjas kaasa lüüa," avaldas Korstin. "Tšehhide Nymburk sattus näiteks majanduslikesse raskustesse. Ühisliiga on huvitatud Tšehhi, Poola, Soome kaardile tagasitulekust. Aeg näitab, mis saab. Tahame, et klubid oleks valikutes vabad, et keegi ei võtaks Ühisliigas mängimist kohustusena või satuks selle tõttu mingi surve alla."

Korstin eitas võimalust, et Ühisliiga muutuks varsti ainult Venemaa siseasjaks. "See liiga loodi ja ehitati algusest peale üles rahvusvahelisena. Aastate jooksul on tehtud ära suur töö ja meil pole plaani välismaistest klubidest loobuda," kinnitas ta.