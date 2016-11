Kuigi Nico Rosbergile piisab hooaja viimasel etapil Abu Dhabis karjääri esimeseks MM-tiitliks kolmandast kohast, otsustas ta, et läheb siiski täispangale, vahendab Autosport.

Kuigi sakslane tunnistas pärast Interlagoses peetud etapi teist kohta, et ei tea, kuidas peaks viimasel etapil kõigest 12-punktilise edu korral käituma, suutis nädalake perega koos veedetud aega tema mõtteid korrastada. "Annan endast kõik, et lõpetada hooaeg võiduga!" teatas ta.

Punktitabel enne viimast GP-etappi

Rosberg soovib kogu hingest korrata oma isa Keke 34 aasta tagust saavutust.

"Brasiilias naljatasin pärast võistlust, et võtan ikka veel ühe võidusõidu korraga. Pikemalt mõtlema hakates polegi see enam nii hull idee. Peangi seda võistlust võtma nagu iga teist! GP-nädalavahetusel on korraliku töö tegemine alati väljakutse. Ükski asi ei jookse spordis niisama sülle, nii et seegi võistlus pole teistest erinev ning pean endast parima tulemuse nimel kõik andma!"

Lootust selleks on, sest märgid on seni olnud Rosbergi poolt: eelmisel aastal ta võitis ning viimasel kolmel hooajal on ta Abu Dhabis alati Hamiltonist kiirem olnud.