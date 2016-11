Eesti meeste jalgpallikoondise Kariibi mere võistlustuur jätkub teisipäeval mänguga Antigua ja Barbuda vastu. Reisil Saint Kitts ja Neviselt naaberriiki tabas Eesti meeskonda omapärase iseloomuga reisitõrge.

"Lend kestis iseenesest ainult 30 minutit, aga nagu siin Kariibidel kõige muuga, siis täpselt plaanitult kõik ei sujunud. Meeskond ei mahtunud ühte lennukisse ära ja osad mehed pidid lendama eraldi. Aga too teine lend jäi omajagu hiljaks," rääkis peatreener Martin Reim.

Võistluspaigaga tutvub Eesti meeskond õhtuses trennis, mille järel paneb Reim lõplikult paika ka algkoosseisu, kus on võrreldes laupäeval Saint Kitts ja Nevise vastu peetud mänguga (1:1 viik) oodata mitmeid muudatusi. "Platsile läheb palju mehi, kes laupäeval mängisid vähe või üldse mitte. Eesmärk on, et kõik Kariibidele sõitnud mehed saaksid võimaluse," märkis Reim.