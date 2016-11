Eesti käsipallurid välisliigades pidasid mänge nii koduliigas kui eurosarjas ning andsid oma arvestatava panuse.

Dener Jaanimaa koduklubi MT Melsungen alistas EHF karikasarja kolmanda kvalifikatsiooniringi avakohtumises HC Zameti Horvaatiast 34:23. Eestlane viskas ühe värava. Korduskohtumine peetakse 26. novembril Saksamaal.



Bundesligas saadi eelmisel nädalal kaotus, kui jäädi 25:28 alla Wetzlarile. Jaanimaa viskas ka selles kohtumises ühe värava. Melsungen on viie võidu ja seitsme kaotusega 10. kohal.



Mait Patrail ja TSV Hannover-Burgdorf teenisid aga kolmanda järjestikuse võidu, kui purustasid eestlase ühe värava toel Magdeburgi võõrsil koguni 37:22. Tosinast mängust seitse võitnud Hannoveril on õnnestunud tabelis kerkida kuuendaks.

Saksamaa esiliigas olid eestlaste klubid pea eranditult võidukad. TUSEM Essen teenis Karl Roosna ühe värava abil 31:26 võidu TuS N-Lübbecke üle.



Jürgen Rooba viskas kaks väravat, kui Nordhorn-Lingen oli võõrsil 26:25 parem Rostockist ning Janar Mägi jäi Aue 24:23 võidumängus Saarlouisi üle nullile. Vigastatud Karl Toomi tööandja TV 1893 Neuhausen kaotas 27:29 Hüttenbergile.



Liigatabelis on 20 meeskonna konkurentsis Nordhorn-Lingen 16 punktiga 6., Neuhausen 9 punktiga 13., Aue samuti 9 punktiga 15. ja Essen 8 punktiga 17.



Islandi kõrgliigas naasis Mikk Pinnoneni tööandja Afturelding kahe kaotuse järel võidulainele, kui sai võõrsil 38:28 jagu Framist. Tabelis on Afturelding 18 punktiga liider. Mängu vähem pidanud Valur on nelja punkti kaugusel.



Balkani SEHA liigas kaotas Andris Celminši klubi Gorenje Velenje võõrsil Celje Pivovana Laškole 28:34 ning on kümne meeskonna seas 6. kohal. Samas hakkab esiviisik eest libisema.



Rumeenia kõrgliigas jäid Martin Johannson ja Bukaresti Steaua 25:26 alla Vasluile. Johannson skoori ei teinud. Steaua on tosina vooru järel 14 meeskonna seas 7. kohal.



Soome kõrgliigas säras Sten Toomla 10 tabamusega, kui GrlFK alistas kodus Siuntio 29:22. Kaotajate poolel viskas Taavi Tibar kolm ja Ardo Puna kaks väravat. Valdar Noodla arvele jäi samuti kaks tabamust, kui Helsingi Dicken oli 25:19 üle Riihimäki Dynamost.



Dicken jagab tabelis teist kohta. GrlFK on neljas ja Siuntio seitsmes. Liigas on kümme meeskonda.