2008. aastal arvasid maailma tugevaima korvpalliliiga NBA klubid, et 198 cm pikkune Kyle Hines on keskmängija kohta liiga lühike. Kaheksa aastat hiljem on ameeriklane võitnud kolm Euro- ja Ühisliiga tiitlit ning jahib Moskva CSKA põhitsentrina järjekordseid triumfe.

30aastane Hines kompenseerib tsentri kohta napi kasvu tohutu atleetlikkuse ja liikuvusega. "Kuigi olen lühike, on mul pikad käed. Üks skaut ütles, et korvpallureid mõõdetakse tihti käte siruulatuse järgi, sest kui mängija on pikk, aga tal on lühikesed käed, pole kasvu eelisest kasu," sõnab Hines, kelle siruulatus on 218 cm. Muide, arvati, et Philadelphia lähedal sündinud pallur kasvab ligikaudu 208 cm pikkuseks.

Kyle Hines (palliga) on tagamängija pikkusega. (Stanislav Moškov)

Kolm aastat tagasi Moskvasse kolinu sõnul suudab ta koljatitega võrreldes väljakul paremini ruumi leida ning kasin pikkus ei tähenda, et ta oleks teistest nõrgem – mullu Euroliiga parimaks kaitsemängijaks valitud tsenter kaalub 111 kilogrammi ning jõu taha väljakul midagi ei jää.

Murdis Olympiacosega 19punktilisest kaotusseisust vägeva CSKA