Autoralli aastalõpupeol said sõna mitmed WRC tegelased, sealhulgas ka aasta piloodiks ning ka mälestusväärseima hetke auhinna teeninud Ott Tänak.

"Sellise tunnustuse teenimine tuli mulle suure üllatusena," alustas eestlane. "On olnud väga raske hooaeg, kus on olnud nii tõuse kui mõõnu, kuid mis on minu puhul tavaline," lisas ta muiates.

Vaata kogu gaalat ning seda, kuidas Ott Tänak publiku naerma ajas (Tänak kutsutakse lavale umbes 16.05 peal):