Kui Eesti meistril seisab ees mäng Euroopa parima korvpalliklubi Moskva CSKAga, on kaks võimalust: sa kas kaotad võideldes (jäägem realistideks!) või saad hirmsa „paki“. BC Kalev/Cramo läks eile kodusaalis 3700 pealtvaataja toel lahingut andma ning lõpuks jäid tabloole numbrid 68:87.

Peatreener Alar Varrak ütles aga pressikonverentsi alustuseks: "Täna pakub rahuldust vaid see, et 20punktiline kaotus CSKA-le ei paku meile enam rahuldust." Varrak meenutas pärast eelmise hooaja lõppu siinkirjutajaga peetud jutuajamist, kus ta rääkis: Kalev on aastatega saavutanud taseme, kus ei pea vaatamata kordades madalamale eelarvele enam kedagi pelgama. "Vastane ei saanud täna end lõdvaks lasta. Niipea, kui nad seda tegid, karistasime selle kohe ära," rääkis Varrak.

Mida aga saanuks paremini teha? "Sellise meeskonna vastu ei tohi teha sundimatuid eksimusi, kätte tuleb saada lahtised pallid. Mitmel korral jäi niisugune pall saamata ja neist olukordadest visati kohe kolmene."

Mida rääkis Kalevi juhendaja pikisilmi oodatava uue tsentri värbamise teemal, vaata juba videost!