Moskva CSKA korvpallimeeskonna peatreener Dimitris Itoudis oli pärast 87:68 edu BC Kalev/Cramo üle mänguga rahul.

"Olime parem meeskond, väärisime võitu. Kalev on lahtises mängus hea, meie püüdsime oma pikkuse ülekaaluga paremuse maksma panna," lausus kreeklasest juhendaja.

Ta lisas, et Kalev on korralik meeskond, kes ei mängi Ühisliigas esimest aastat, on hästi juhitud ning seetõttu polnud tegemist lihtsa mänguga. "Meil on ka keeruline mängugraafik, pidasime seitsme päeva jooksul kolmanda mängu," ütles Itoudis.