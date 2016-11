20. detsembril kell 13 lukku mineval hääletusel saab parimaid valida neljas kategoorias: aasta mees- ja naissportlane, võistkond ning treener. Nominendid on:

Eestis on parimaid sportlasi valitud enam kui 80 aastat. Esimeseks aasta sportlaseks valiti 1933. aastal kergejõustiklane Nikolai Küttis. Alates 1955. aastast on parimate valimine olnud järjepidev traditsioon, mida on aja jooksul täiustatud: 1967. aastast valitakse eraldi parimat mees- ja naissportlast, 1969. aastal lisandus võistkonna tiitel ning 1988. aastast alates valitakse parima treeneri laureaat.