Eesti parim autorallipiloot Ott Tänak valiti rahvahääletuse tulemusel MM-hooaja lõppedes Austraalias hooaja parimaks piloodiks. 29aastane saarlane tänas Twitteri vahendusel oma fänne.

Tänavu DMACKi meeskonnas näiteks Suurbritannia ja Poola MM-etapi teise kohaga lõpetanud Tänak lisas, et loodetavasti kohtutakse tuleval aastal ralliradadel jälle, et anda taas üks vinge sõu.

Samas pole teps mitte selge, kas Tänak ka uuel aastal MM-sarjas kihutab. Nimelt pole eestlasel järgmiseks hooajaks ühegi tiimiga lepingut, ehkki kuulujutud panevad teda paari M-Spordiga.

Driver of the Year 🙈😎 Thank You for all our Great fans!! Hopefully we meet again next year and can give you another great show! Thank you!👌👍 pic.twitter.com/twMwKRfziV