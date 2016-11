Prantslane ise veel oma järgmise hooaja töökohta ei tea. "Mul pole tuleviku kohta midagi rohkemat öelda, kui et asjaga on kiire ja lahendus peaks saabuma järgnevatel päevadel või nädalatel," vahendab Crash.net Ogieri öeldut.

Ilta-Sanomat kirjutab oma allikaile tuginedes, et M-Sport tiimi juht Malcolm Wilson ei ole enam huvitatud Latvala teenetest. Ainus endine Volkswageni piloot, keda inglane oma talli tahab, on neljakordne maailmameister Sebastien Ogier.

Lisaks M-Sportile jahib tiitlikaitsjat, temaga kaasas käivat autonumbrit 1 ja ilmselt ka Red Bulli sponsorrahasid veel Citroeni meeskond. Austraalia ralli eel väideti, et Ogieril on mõlema tiimi 2017. aasta masina testimine kavas – Wilsoni Ford Fiesta WRC rooli peaks prantslane istuma täna.

Latvala tõenäolisim tulevane töökoht on seega rahvuskaaslase Tommi Mäkineni juhitav Toyota tiim. Eksmaailmameister ei taha aga Latvalaga lepingut enne allkirjastada, kui pole selge Ogieri tulevik. Välistatud pole ka, et Latvala peab tuleval aastal leppima erasõitja rolliga ja rentima M-Sportilt autot nagu pärast tänavust pettumust valmistanud hooaega väidetavalt tiimist hundipassi saav Mads Östberg.

Uudis, et Wilson Latvalat ei kosi, on vesi Eesti rallifänni veskile. Rallimaailma avalikust saladusest, et Tänak naaseb M-Sporti esindustiimi, räägib Ilta-Sanomat juba kindlal keelel – meie mehel on leping taskus!