Kelly Sildaru alustas täna reisi USAsse, kus 9. detsembril vajab kaitsmist Dew Touri esikoht. Võistluse korraldajad tulid äsja välja ka videoga, kus tutvustavad nii tänavust renni- kui pargisõidurada ja Sildaru loodab võistlema pääseda mõlemas distsipliinis.

(Raja pikimal hüppel on pikkust 23 meetrit!)

Kui pargisõidus on tal tiitlikaitsjana koht stardinimekirjas kindel, siis rennivõistlusel on meie olümpialootus esimene varuvõistleja. Siiski loodab Kelly, et tal tekib võimalus ka rennisõidus, mille finaal lõppeb vaid 15 minutit enne pargivõistluse algust, startida.

"Tahaksin teada saada, milline mu tase võrreldes teistega on. See on üks põhjus, miks ma tahaksin Dew Touril ka (rennis) väga võistelda," rääkis Sildaru enne äralendu Õhtulehele. Pikemat lugu meie freestyle-suusatajaga loe juba homsest Õhtulehest.