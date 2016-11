Briti siseminiteerium aga ütles, et immigratsiooniseaduste kohaselt ei saa riiki lubada Euroopa Liitu mitte kuuluvaid inimesi, kes on viimase viie aasta jooksul saanud alla 12 kuu pikkuse vanglakaristuse,

23-aastane Elevandiluuranniku jalgpallurile määrati septembris kahekuuline vanglakaristus politseiniku ründamise eest, kuid ta kaebas kohtuotsuse edasi. PSG sõnul sai sportlane alguses viisa, kuid 16. novembril lükati see süüdimõistmise tõttu tagasi.

Pariisi Saint-Germain ja klubi jalgpallur Serge Aurier said ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui selgus, et Suurbritannia võimud ei lase kaitsjat riiki Meistrite liiga kohtumiseks.

Kuna mängija on kohtuotsuse edasi kaevanud, usub klubi, et Aurierile kehtub süütuse presumptsioon ning pole rahul, et seda pole arvesse võetud. PSG-le ei meeldi ka otsuse ajastus, sest kolmapäeval kohtub Prantsusmaa võistkond Meistrite liiga eelviimases alagrupimängus Londoni Arsenaliga.