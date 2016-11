Korvpalli Meistrite liigas kohtus Eesti koondislase Kristjan Kanguri koduklubi Varese ekskalevlase Rolands Freimanise ja tema meeskonna Ušak Muratbeyga. Itaalia võistkonna kehv vorm jätkus ning võõral väljakul sai eestlase võistkond kindla kaotuse.

Kuigi külalised suutsid Türgis esimese veerandi 17:14 võita, siis teine periood kaotati lausa 9:26 ning poolajaks näitas tabloo võõrustajate 40:26 eduseisu. Viimasel kahel veerandil kärises vahe veelgi ning kohtumise lõpuks näitas tabloo Ušaki 87:64 võitu.

Freimanise ja Kanguri vahelises võrdluses jäi peale lätlane, kes mängis 26 ja pool minutit ning tõi selle ajaga neli punkti ja seitse lauapalli. Kahtlaselt vähe mänguaega saanud Kangur (7 ja pool minutit) sai kirja kaks punkti ja kolm lauapalli.

Varese pole viimasel ajal parimas vormis - viimasest üheksast Itaalia liiga ja eurosarja mängust on võidetud kõigest üks. FIBA Meistrite liigas on Varese C-alagrupis võidu ja viie kaotusega viimasel, kaheksandal kohal, Freimanise võistkond on kahe võidu ja nelja kaotusega viiendad.