Eelkõige ikka esitus, aga ka tulemus on alati tähtis, sest näeme ju treeningutel meeletult vaeva ning soovime võita. Seekord õnnestusime mõlemas – tegime hea esituse ja võitsime esikoha. Tunne on suurepärane!

Saan aru, et olete kogutud punktisummaga igati rahul?

Jah, muidugi. Skoor oli kõrge ning kava õnnestus igas mõttes.

Sinu ja Ruslani üle-eelmine hooaeg oli hea, mullune mitte eriti. Milliseid muutusi te suve jooksul tegite ja kui edukalt on teil enda hinnangul õnnestunud nähtud vaeva edukateks võistlusetteasteteks muundamine?

Oleme Ruslaniga noor võistluspaar. Esimene hooaeg võistlesime eelkõige emotsioonide pealt ja mõned asjad tulid tõesti hästi välja. Aga meid ootab ees pikk ühine sportlastee, mille nimel hetkel kõvasti vaeva näeme – tegeleme üheskoos hoolikalt nii tehnika, tõstete kui ka esituskunstiga. Vahel õnnestume, vahel mitte. Peame edasi töötama.

Ütlesid, et planeerite üheskoos pikka karjääri. Kui pikast plaanist räägime?

Vähemalt kahed olümpiamängud veel. Alles nüüd hakkan tajuma meie potentsiaali. Olen alles 22aastane (Žiganšin on 24 – toim), mistõttu näen meil iluuisutamises pikka tulevikku.

Esindate Venemaad, mis on iluuisutamises kõige tihedama sisekonkurentsiga riik. Mullu jäite riiklikel meistrivõistlustel neljandaks, mistõttu pidite MMi ja EMi kõrvalt vaatama. Kas võib öelda, et käimasoleva hooaja kõige tähtsam võistlus on teie jaoks detsembri lõpus Tšeljabinskis peetavad Venemaa meistrivõistlused, sest vajate sealt head tulemust, et kvalifitseeruda tiitlivõistlustele?