Mustamäe koolikoridorides Kelly Sildaru järgnevad paar nädalat ei kohta. Meie suusapiiga astus eile lennukile, et minna 9. detsembril kaitsma Dew Touri esikohta – eelmisel aastal pani ta just Breckenbridge’i mäenõlvadel karjääris esimest korda selili terve maailma pargisõiduparemiku.

Kui ei juhtu väiksemat sorti imet, saab alles 14aastane Kelly Sildaru 27. detsembril Nordea kontserdimajas enda kätte aasta parima naissportlase Kristjani. Selle tiitli teenib ta möödunud talvel kaela saadud X-mängude kuldmedali eest. Üldse võitis noor freestyle-suusataja mullusel hooajal kõik pargisõiduvõistlused, kus osales.

"Tahaks küll seda korrata," ütles Kelly naerdes, et loodab tänavugi oma trumpalal võitmatuks jääda. "Ega kaotada ei meeldi ju kellelegi. Annan endast parima." Need on suusapiiga möödunud suve ja eesootava talve tähtsaimad märksõnad.

Pargisõit vs rennisõit