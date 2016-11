18. ja 19. veebruaril sõidetakse Otepääl murdmaasuusatamise MK-etapp ning võistluste juhataja Vahur Leemetsa sõnul näeb Tehvandil suusastaare tõenäoliselt ka 2019. aastal.

Vähem kui kolme kuu pärast sõidetakse Lõuna-Eestis vabatehnikasprint meestele ja naistele ning ka aastaid meie leivaks olnud eraldistardist klassikadistantsid: õrnema soo esindajatel tuleb läbida kümme, meestel 15 km.

Järgmise aasta Otepää MK-etapp on Soomes Lahtis toimuvate põhja suusaalade MMi peaprooviks, sest tiitlivõistluste medalite jagamine algab kolm päeva pärast jõuproovi Eestis. Tänu sellele on Tehvandile oodata suusatajate koorekihti: Otepääl on viimane võimalus pidada katsevõistlusi või vormi proovida, sest sisuliselt kogu võistluskaravan liigub väikelinnast otse Lahtisse.

MK-etapi peakorraldaja, Salt Lake City olümpia pronksimehe Jaak Mae sõnul on võistluse eelarve umbes 750 000 eurot, millest ligi 170 000 läheb puhtalt auhinnarahade maksmisele. Kulude alla läheb kunstlume ja telepildi tootmine ning MK-sarja 30 parema toitlustuse ja majutuse katmine ning reisikompensatsioon.