Suusahüppajad alustavad MKd täna Soomes Rukal. Endise mägikotka Kaarel Nurmsalu sõnul on raske hinnata, kes stabiilselt pikimat lendu näitab, sest tase muutub aina tihedamaks.

„Peter Prevc on kindlasti eesotsas, sakslastest võib-olla Severin Freund ja austerlastest on kahtlemata hea Stefan Kraft,“ toob tunamullu Holmenkolleni MK-etapi kuuendana lõpetanud Nurmsalu siiski mõned nimed välja.

Peter Prevc (õlul) ei jätnud mullu MK-sarjas konkurentidele võimalust. Kokkuvõttes 2303 punkti kogunud sloveen edestas lähimat jälitajat Severin Freundi (Saksamaa) lausa 813 silmaga. (HEINZ-PETER BADER)

Mullu oli MK-sarjas rivaalidest mäekõrguselt üle Peter Prevc, kuid sloveeni kõrval krabas tähelepanu 44aastane Noriaki Kasai: legendaarne jaapanlane lõpetas viis korda poodiumil.

„Enda kurvastuseks tean, et Kasai pole nii hea kui mullu, aga see võib tema puhul muutuda. Suvel oli väga hea Maciej Kot,“ lausub Nurmsalu, lisades, et poolakad on hooaja eel alati hoos.