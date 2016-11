Ehkki laskesuusatamise tippkonkurents on väga tasavägine ja MK-karussellil tiirutab vähemalt 30 pjedestaalipotentsiaaliga sportlast, on üks mees olnud teiselt planeedilt – prantslane Martin Fourcade on MK-sarjas triumfeerinud viis hooaega järjest.

"Tänavuste esimeste võistluste põhjal on Fourcade endiselt ülivõimas liider," räägib Eesti koondise lasketreener Indrek Tobreluts. "Ma ei usu, et eesotsas erilisi muudatusi toimub. Edukad on need riigid, kellel on parimad võimalused – Saksamaa, Venemaa, Norra ja Prantsusmaa."

Mõistagi pakub huvi, mida suudab Norra igiliikur Ole Einar Björndalen. 43aastane sportlane stardib juba pühapäeval Rootsis Östersundis algaval MK-etapil. Suvises ettevalmistuses tegi vanameister muudatusi, loobudes keskmäestikulaagritest. Sel ajal oli ta Minskis toeks valgevenelannast abikaasale Darja Domratševale, kes sünnitas tütre. Ent koondise katsevõistlusel läbis Björndalen tiirud puhaste paberitega, ka suusakiirus püsib hea.

Norralastel on tänavu kaks uut juhendajat: Egil Kristiansen ja Siegfried Mazet, kes oli kaheksa aastat põhirivaali ehk Prantsusmaa koondise lasketreener.