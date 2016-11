Eksmaailmameister ja F1 stardirivi kogenuim piloot Jenson Button osaleb sel nädalavahetusel tõenäoliselt oma karjääri viimasel GPl. Ja ta võib selle lõpetada avariiga, kui rahvuskaaslane Lewis Hamilton piisavalt ahvatleva pakkumise teeb.

Nimelt vajab Hamilton Abu Dhabis toimuval hooaja viimasel etapil väiksemat sorti imet, et tiimikaaslaselt Nico Rosbergilt MM-tiitel napsata. Hamilton võib sõidu võita, ent Rosbergile piisaks isegi sel juhul tiitlivõiduks kolmandana lõpetamisest.

"Kui just keegi teine talle otsa ei sõida," viskas Button ajakirjale GQ antud intervjuus nalja, et Rosbergi šansid tiitlivõiduks on head. "Lewis on väga rikas, tal on hunnikutes raha ja reisib kõikjale eralennukiga, nii et ma olen kindel, et ta jaksaks mulle selle eest maksta küll. Aga ainus võimalus (rammimiseks) on, kui Nico mulle ringiga järgi jõuab, sest me ei ole võidu sõitmiseks piisavalt kiired,“ rääkis McLaren Honda piloot.

Jenson Button võitis MM-tiitli 2009. aastal Brawn GP ridades. (AFP/Scanpix)

"Igatahes olen pakkumistele avatud! Pealegi, lähen ma ju pensionile… Vabandust, võtan vaheaasta!" lisas Button. 2017. aastal sõidavad McLarenis Fernando Alonso ja Stoffel Vandoorne ja Button taandub tiimis nõuandja rolli. Kuigi ametlikult ta erru minekust veel ei räägi, on britt ise nentinud, et näib väga ebatõenäoline, et ta 2018 taas vormelirooli istub.