"Olen valmis minema tema meeskonda toomiseks kaugemale kui olen kunagi varem läinud," rääkis Wilson Autospordile. "Jään varemöeldule kindlaks: see võimalus on üks parimaid, mis meie firmal kunagi olnud on, ja ma ei saa sel niisama minna lasta!"

Kuigi 2017. aasta ralliautod peavad rahvusvahelises autoliidus FIA läbima homologeeringu juba 1. detsembriks, on just Volkswageni ralliprogrammi ootamatu lõpetamise tõttu tulevaks aastaks töökohata jäänud Ogieri palkamine tiimiboss Malcolm Wilsonile tähtsaim sihtmärk.

Kõigi kolme potentsiaalse kosilase masinaid testida sooviv Ogier tunnistas, et laual on ka variant, et ta jätab 2017 rallihooaja täiesti vahele. "Seda valikut ma erinevate võimaluste nimekirja tippu ei pistaks, aga võimatu see pole."