Istanbuli Besiktas alustas Meistrite liiga lahingut Portugali klubi Benficaga aktiivselt, hoidis palli ja punus rahulikult oma rünnakuid. Aga pallivaldamisega mänge ei võideta, Benfica lõi 21 minutiga kolm väravat ja Besiktase unistus Meistrite liigas järgmisesse ringi jõudmisest oli avapoolaja järel kustumise äärel.

Ent jalgpall näitas täna Türgis taas oma muinasjutulist palet. Esmalt virutas Cenk Tosun 58. minutil selg ees sooritatud ülepuusalöögiga – vaevalt, et viiendas mängudevoorus ilusamat tabamust näeb – palli Ederson Moraesi selja taha ja siis realiseeris Portugali legend Ricardo Quaresma kodumaa klubi vastu 83. minutil penalti.

Istanbuli publik oli pöördes ja Besiktase meeskond sai sellest innustust turmtule avamiseks, kuid mitme Moraesi hiilgetõrje tulemusel näis tagasitulek siiski edutult lõppevat. Ent siis andis Quaresma vasakult äärelt nõnda tüünelt hea tsenderduse, et Vincent Aboubakaril polnud lihtsalt muud valikut, kui pall väravasse kõmmutada – 3:3.

Besiktase hiilgav päästeretk tähendab, et viimases mängudevoorus sõidetakse külla alagrupis viimast kohta hoidvale Kiievi Dinamole teadmises, et võidu korral on edasipääs igati reaalne võimalus.