Rio de Janeiro olümpiamängude korraldajad üritavad 13 000 inimesele tagastada piletiraha koguväärtusega 2,8 miljonit eurot. Aga kuna nood inimesed ei edastanud oma õigeid pangakonto numbreid, on brasiillased plindris, kirjutab AP.

Korraldajad lootsid, et olümpiale ja paraolümpiale pileti ostnutele, ent Riosse reisimisest loobunud inimestele tagastamise võimalust pakkudes, suudetakse piir panna piletitega hangeldamisele. Kokku kasutas võimalust ca 140 000 fänni. Suurem osa neist - üle 90 protsendi - on oma raha ka tagasi saanud. Probleeme valmistavad need viimased 13 000 piletiostjat.

"Me jahime neid inimesi. Meil on raha olemas, aga ei tea, kuidas see nendeni toimetada," sõnas mängude korralduskomitee kõneisik Mario Andrada. Peamiselt pole oma raha tagasi saanud Brasiilia elanikud.